Коронавирусная статистика в Удмуртии бьет рекорды, социальные сети полны постов об очередях в поликлиниках и забитых пациентами стационарах. Среди госпитализированных не только жители республики с подтвержденным коронавирусом, но и пациенты с пневмонией, заболеваемость которой выросла во второй половине августа.

В каком случае нужно идти в поликлинику, а когда лучше вызвать терапевта на дом, рассказала заместитель главврача Республиканской клинической инфекционной больницы Марина Петренко.

Температура 37, пропало обоняние, появился кашель. Что делать? Идти в поликлинику, вызывать врача на дом, вызывать скорую? А если человек живет не по адресу регистрации?

В первую очередь необходимо успокоиться и позвонить в поликлинику по месту вашего нахождения, объяснить ситуацию и оформить вызов врача на дом. Врач на вызов подойдет в течение дня. Можно обратиться и самостоятельно в поликлинику. Во всех поликлиниках разделены потоки пациентов, есть отдельный вход для пациентов с повышенной температурой тела и признаками острой респираторной инфекции. При визите в поликлинику, что важно, обязательно быть в маске и в перчатках, вам ее могут предложить на входе через фильтр.

Температура 39, пропало обоняние, появился кашель. Что делать? Идти в поликлинику, вызывать врача на дом, вызывать скорую?

В часы работы поликлиники нужно позвонить в регистратуру и вызвать врача на дом. Врач сможет оценить состояние, назначить лечение и обследование, а в случае необходимости срочной госпитализации он даст направление и сам вызовет бригаду скорой медицинской помощи. Если ухудшение состояния наступило, когда поликлиника не работает, то необходимо вызвать скорую медицинскую помощь.

Кого и в каких случаях бесплатно тестируют на коронавирус?

Согласно Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 года №15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В целях оперативной организации проведения исследований и противоэпидемических мероприятий бесплатное лабораторное обследование лиц в условиях распространения COVID-19 проводится исходя из следующих приоритетов:

К приоритету 1-го уровня относится проведение лабораторных исследований и противоэпидемических мероприятий в отношении:

- лиц, прибывших на территорию Российской Федерации с наличием симптомов инфекционного заболевания (или при появлении симптомов в течение периода медицинского наблюдения);

- лиц, контактировавших с больным COVID-19, при появлении симптомов, не исключающих COVID-19, в ходе медицинского наблюдения и при отсутствии клинических проявлений на 8-10 календарный день медицинского наблюдения со дня контакта с больным COVID-19;

- лиц с диагнозом «внебольничная пневмония»;

- работников медицинских организаций, имеющих риск инфицирования при профессиональной деятельности при появлении симптомов, не исключающих COVID-19;

- лиц, при появлении респираторных симптомов, находящихся в интернатах, детских домах, детских лагерях, пансионатах для пожилых и других стационарных организациях социального обслуживания, учреждениях уголовно-исполнительной системы.

К приоритету 2-го уровня относится проведение лабораторных исследований и противоэпидемических мероприятий в отношении:

- лиц старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с респираторными симптомами;

- работников медицинских организаций, имеющих риск инфицирования при профессиональной деятельности (лабораторные исследования проводятся 1 раз в неделю до появления иммуноглобулина G (далее - IgG);

- работников стационарных организаций социального обслуживания населения, учреждений уголовно-исполнительной системы при вахтовом методе работы до начала работы в организации с целью предупреждения заноса COVID-19.

К приоритету 3-го уровня относится проведение лабораторных исследований и противоэпидемических мероприятий в отношении детей из организованных коллективов при возникновении трех и более случаев заболеваний, не исключающих C0VID-19 (обследуются как при вспышечной заболеваемости).

Хочу сдать тест на ковид/сделать КТ, но у меня температура. Что делать?

Самостоятельно тест на коронавирусную инфекцию и КТ легких можно сделать в частных клиниках, оказывающих такую услугу. Для этих целей в ряде клиник выделены специальные дни для поведения данных исследований, или организовано разделение потоков пациентов. Но КТ легких или тест на коронавирусную инфекцию должен все-таки назначить врач, когда есть показания к исследованиям или клинические проявления заболевания.

Тест изначально оказался положительным («сомнительным»), после перепроверки в Роспотребнадзоре стал отрицательным. Что делать?

Первичные исследования без выделения возбудителя проводятся лабораториями, имеющими санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями инфекционных болезней человека III-IV группы патогенности, к таковым относятся несколько лабораторий МЗ УР. После получения положительного результата (так называемый «сомнительный»), данный биологический материал направляется на ретестирование в лабораторию Роспотребнадзора, где он может быть не подтвержден. Но лечащий врач с учетом эпидемиологического анамнеза, данных клиники, несмотря на отрицательный результат после ретестирования, имеет право поставить диагноз коронавирусной инфекции клинико-эпидемиологически.

Другое дело, что в данном случае сотрудники Роспотребнадзора не проводят эпидемиологическое расследование в данном очаге, контактные с данным пациентом граждане не подлежат бесплатному обследованию на коронавирус и при отсутствии признаков ОРВИ не отправляются на изоляцию.

От редакции: Управление Роспотребнадзора по Удмуртии сообщило, что по результатам ретестирования подтверждаются не более 30-40% «сомнительных» результатов.

Какие существуют способы профилактики коронавируса кроме масок, мытья рук, использования перчаток, антисептиков?

Эффективных средств медикаментозной профилактики нет. Большие надежды мы возлагаем на вакцинацию.

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