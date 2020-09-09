Порядок в день выборов в Удмуртии будут охранять более тысячи полицейских

Всех сотрудников обеспечили средствами дезинфекции, масками и перчатками.

Ижевск. Удмуртия. Порядок в день выборов, 13 сентября, в Удмуртии будут охранять 1100 полицейских. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

В преддверии единого дня голосования стражи порядка и кинологи с собаками обследовали помещения для голосований и прилегающую территорию. 13 сентября к полицейским присоединятся сотрудники Росгвардии, представители народных дружин и частных охранных организаций.

Всех сотрудников, задействованных в охране порядка, обеспечили средствами дезинфекции, масками и перчатками.