Сотрудники Госавтоинспекции Удмуртии спасли водителя, у которого в пути сломалась машина

Сюмси. Удмуртия. Сотрудники Госавтоинспекции Удмуртии оказали помощь водителю, у которого в пути сломалась машина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Вечером в Сюмсинском районе на дороге «Ува-Сюмси» заместитель начальника отдела «Увинский» капитан полиции Александр Майшев и старший государственный инспектор дорожного надзора старший лейтенант полиции Артемий Григорьев заметили «Газель», которая стояла на обочине дороги. Сотрудники остановились рядом и выяснили, что водитель ехал в Кировскую область, но у него сломался автомобиль.

Сотрудники Госавтоинспекции пригласили мужчину в свою машину, где он смог отогреться, после чего отвезли водителя в магазин автозапчастей в Сюмси.

В результате автоинспекторы помогли водителю устранить неисправность и он продолжил свой путь.