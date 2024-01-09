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Сотрудники Госавтоинспекции Удмуртии спасли водителя, у которого в пути сломалась машина

13:10, 09 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Сотрудники Госавтоинспекции Удмуртии спасли водителя, у которого в пути сломалась машина
13:10, 09 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
215
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#Сюмси\n#Удмуртия\n#МВД\n#водители\n#помощь\n#поломка
Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртской Республике
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Они отогрели мужчину и помогли ему купить нужные для ремонта запчасти.

Сюмси. Удмуртия. Сотрудники Госавтоинспекции Удмуртии оказали помощь водителю, у которого в пути сломалась машина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике. 

Вечером в Сюмсинском районе на дороге «Ува-Сюмси» заместитель начальника отдела «Увинский» капитан полиции Александр Майшев и старший государственный инспектор дорожного надзора старший лейтенант полиции Артемий Григорьев заметили «Газель», которая стояла на обочине дороги. Сотрудники остановились рядом и выяснили, что водитель ехал в Кировскую область, но у него сломался автомобиль. 

Сотрудники Госавтоинспекции пригласили мужчину в свою машину, где он смог отогреться, после чего отвезли водителя в магазин автозапчастей в Сюмси. 

В результате автоинспекторы помогли водителю устранить неисправность и он продолжил свой путь.  

13:10, 09 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
215
0
#Сюмси\n#Удмуртия\n#МВД\n#водители\n#помощь\n#поломка