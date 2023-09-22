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Бывшего сотрудника МВД Удмуртии осудили по 228-й статье

16:25, 22 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Бывшего сотрудника МВД Удмуртии осудили по 228-й статье
16:25, 22 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
351
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#МВД\n#наркотики\n#суд
Фото: elements.envato.com (Rawpixel)
351
0

Его деятельность пресекли сотрудники УФСБ и СУ СК по Удмуртии.

Глазов. Удмуртия. В Глазовском районном суде осудили бывшего работника МВД по Удмуртии, который имел дела с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии. 

Незаконную деятельность злоумышленника пресекли сотрудники УФСБ России по Удмуртии и регионального следственного управления СКР.

Мужчину судили по части 2 статьи 228 УК России («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершённые в крупном размере в отношении бывшего сотрудника регионального МВД».

Суд приговорил мужчину к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу. 

16:25, 22 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
351
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#МВД\n#наркотики\n#суд