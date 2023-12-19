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МВД по Удмуртии опровергло информацию об убийстве 22-летней девушки в Ижевске

14:12, 19 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
МВД по Удмуртии опровергло информацию об убийстве 22-летней девушки в Ижевске
14:12, 19 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
168
0
#МВД\n#фейки\n#убийство\n#Ижевск
Фото: arzik2
168
0

Информация появилась в ряде ТГ–каналов и в социальных сетях.

Ижевск. Удмуртия. МВД опровергло информацию об убийстве 22-летней ижевчанки на улице Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Удмуртии.

Утром 19 декабря в ряде ТГ–каналов и социальных сетях появилась информация об убийстве 22–летней девушки в Ижевске.

«Призываем представителей СМИ, администраторов Телеграм–каналов и блогеров при подготовке информационных сообщений опираться на официальные источники и не допускать распространения недостоверных материалов», — высказалось о ситуации министерство.

14:12, 19 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
168
0
#МВД\n#фейки\n#убийство\n#Ижевск