МВД по Удмуртии опровергло информацию об убийстве 22-летней девушки в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. МВД опровергло информацию об убийстве 22-летней ижевчанки на улице Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Удмуртии.

Утром 19 декабря в ряде ТГ–каналов и социальных сетях появилась информация об убийстве 22–летней девушки в Ижевске.

«Призываем представителей СМИ, администраторов Телеграм–каналов и блогеров при подготовке информационных сообщений опираться на официальные источники и не допускать распространения недостоверных материалов», — высказалось о ситуации министерство.