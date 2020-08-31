Прения по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьёва возобновились

Сторона защиты закончит выступление 2 сентября.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районном суде возобновилось рассмотрение дела бывшего главы Удмуртии Александра Соловьёва, обвиняемого в получении взятки. Первое заседание после небольшого перерыва прошло в понедельник, 31 августа.

Адвокат Галина Сбоева на слушаниях отмечала процессуальные нарушения на допросах и очных ставках. Помимо этого, она обратила внимание на то, что деньги взятки так и не обнаружили.

Выступление стороны защиты продолжалось более трёх часов. Затем адвокат попросила сделать перерыв и назначить дату новых слушаний. Следующее судебное заседание назначили на 2 сентября. Сбоева пообещала закончить своё выступление.

Напомним, Александра Соловьева задержали в апреле 2017 года. Его обвиняют в получении взятки в размере 139 млн рублей при строительстве моста через реки Кама и Буй. В декабре 2018 года Соловьёв полностью признал свою вину, но в январе 2020 года заявил обратное.

В декабре 2019 года экс-главу Удмуртии госпитализировали из-за плохого самочувствия. В мае судебное заседание по делу отложили из-за распространения коронавируса. В июне Завьяловский суд Удмуртии продлил обвиняемому срок домашнего ареста до 20 сентября.

В конце июля в суде начались прения. Первым выступил гособвинитель. Он попросил отправить бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева на 13 лет в колонию строгого режима. Также прокурор считает необходимым назначить обвиняемому во взятке штраф в размере 280 млн рублей.

Заседание, назначенное на 26 августа, пришлось отложить из-за болезни адвоката.