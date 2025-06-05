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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии экс-главврача Республиканского онкодиспансера оставили под арестом

11:39, 05 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
В Удмуртии экс-главврача Республиканского онкодиспансера оставили под арестом
11:39, 05 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
615
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#судейское сообщество\n#взятка\n#уголовное дело\n#Минздрав\n#врачи
Источник фото: пресс-служба судейского сообщества Удмуртии
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Он будет под стражей до 25 июля.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии оставил под стражей бывшего главврача Республиканского онкодиспансера Виктора Заварзина. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества республики.

Напомним, по данным следствия, 49-летний обвиняемый получил крупную взятку от поставщика медицинского оборудования за лоббирование его интересов. На время расследования Устиновский районный суд Ижевска поместил мужчину в изолятор временного содержания до 25 июля.

Адвокат подал апелляцию в Верховный суд Удмуртии и попросил избрать в отношении обвиняемого домашний арест или запрет определенных действий. Он обосновывал это тем, что его подзащитный не намерен скрываться и оказывать давление на свидетелей.

Однако суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.

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11:39, 05 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
615
0
#судейское сообщество\n#взятка\n#уголовное дело\n#Минздрав\n#врачи