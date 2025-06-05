Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии оставил под стражей бывшего главврача Республиканского онкодиспансера Виктора Заварзина. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества республики.

Напомним, по данным следствия, 49-летний обвиняемый получил крупную взятку от поставщика медицинского оборудования за лоббирование его интересов. На время расследования Устиновский районный суд Ижевска поместил мужчину в изолятор временного содержания до 25 июля.

Адвокат подал апелляцию в Верховный суд Удмуртии и попросил избрать в отношении обвиняемого домашний арест или запрет определенных действий. Он обосновывал это тем, что его подзащитный не намерен скрываться и оказывать давление на свидетелей.

Однако суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.