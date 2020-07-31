Гособвинение запросило для экс-главы Удмуртии Александра Соловьева 13 лет колонии строгого режима

Также прокурор просит назначить для подсудимого штраф в размере 280 млн рублей.

Завьялово. Удмуртия. Гособвинение запросило бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву реальный срок в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штраф в размере 280 млн рублей.

Дополнительно обвинение просит лишить Соловьева права занимать должности, связанные с осуществлением представителя власти, а также с выполнением административных, организационно-распорядительных полномочий в госорганах и органах местного самоуправления сроком на три 3 года согласно части 3 статьи 47 УК России. Окончательную позицию по уголовному делу гособвинение озвучило в пятницу, 31 июля.

Обвинение учитывало возраст, длительную активную трудовую деятельность экс-главы, положительные характеристики, наличие госнаград, поощрений, хронические заболевания. Смягчающими наказание обстоятельствами признано его активное способствование расследованию преступления. Отягчающих обстоятельств обвинение не усматривает.

Напомним, стадия судебных прений началась с речи прокурора Дмитрия Походина 22 июля. Он отметил, что дело «сложно назвать рядовым».

Александра Соловьева задержали в 2017 году. Его обвиняют в получении взятки в размере 139 млн рублей, а также доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей, оказании ему незаконных кадастровых услуг имущественного характера.

В декабре 2018 года экс-руководитель региона полностью признал свою вину в совершении преступления, но уже в январе 2020 года заявил о своей невиновности.

Уголовное дело насчитывает 65 томов.

Александр Соловьев участвовать в прениях отказался.