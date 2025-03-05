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В Удмуртии директор коммерческой организации обвиняется в коммерческом подкупе

18:34, 05 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии директор коммерческой организации обвиняется в коммерческом подкупе
18:34, 05 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#подкуп\n#взятка\n#предприятие\n#Следственный комитет\n#уголовное дело
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Всего на лоббирование своих интересов он потратил свыше 2,5 млн рублей.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле в коммерческом подкупе обвиняется директор одной из организаций. Об этом сообщает следственное управление СК России по Удмуртии.

Следствие установило, что фигурант в период с 2017 по 2022 год для лоббирования своих бизнес-интересов передал начальнику коммерческого отдела одного из предприятий Сарапула 2,5 млн рублей. С помощью подкупа подозреваемый добился заключения выгодного для себя договора, а затем его пролонгации.

Возбуждено уголовное дело по статье 204 УК РФ («Коммерческий подкуп в крупном размере»). В ходе расследования также арестовано имущество фигуранта.

По результатам расследования уголовное дело направлено в суд.

Как сообщил «Сусанину» источник, знакомый с ситуаций, деньги получал начальник коммерческого отдела ООО «Элеконд-Сервис».

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18:34, 05 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
100
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#подкуп\n#взятка\n#предприятие\n#Следственный комитет\n#уголовное дело