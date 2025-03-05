Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле в коммерческом подкупе обвиняется директор одной из организаций. Об этом сообщает следственное управление СК России по Удмуртии.

Следствие установило, что фигурант в период с 2017 по 2022 год для лоббирования своих бизнес-интересов передал начальнику коммерческого отдела одного из предприятий Сарапула 2,5 млн рублей. С помощью подкупа подозреваемый добился заключения выгодного для себя договора, а затем его пролонгации.

Возбуждено уголовное дело по статье 204 УК РФ («Коммерческий подкуп в крупном размере»). В ходе расследования также арестовано имущество фигуранта.

По результатам расследования уголовное дело направлено в суд.

Как сообщил «Сусанину» источник, знакомый с ситуаций, деньги получал начальник коммерческого отдела ООО «Элеконд-Сервис».