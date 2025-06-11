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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жителя Набережных Челнов подозревают в даче взятки преподавателю ижевского вуза

12:47, 11 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Жителя Набережных Челнов подозревают в даче взятки преподавателю ижевского вуза
12:47, 11 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#взятка\n#образование\n#уголовное дело\n#Ижевск
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Он хотел успешно сдать ВКР.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Набережных Челнов подозревают в даче взятки преподавателю ижевского вуза. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что 36-летний задержанный передал через посредника сотруднику учебного заведения 60 тыс. рублей. Взамен он хотел обеспечить себе успешную сдачу выпускной квалификационной работы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»). Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. 

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12:47, 11 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
114
0
#взятка\n#образование\n#уголовное дело\n#Ижевск