Ижевск. Удмуртия. Жителя Набережных Челнов подозревают в даче взятки преподавателю ижевского вуза. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что 36-летний задержанный передал через посредника сотруднику учебного заведения 60 тыс. рублей. Взамен он хотел обеспечить себе успешную сдачу выпускной квалификационной работы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»). Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.