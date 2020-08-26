Заседание суда по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьёва перенесли из-за заболевшего адвоката

Ранее за медпомощью обращался сам подсудимый.

Ижевск. Удмуртия. Заседание суда по делу бывшего главы Удмуртии Александра Соловьёва перенесли из-за заболевшего адвоката. Об этом информагентству «Сусанин» сообщили в пресс-службе судейского сообщества Удмуртской Республики.

Защитник Соловьева не явилась на заседание из-за состояния здоровья. В связи с этим прения перенесли на неопределенный срок.

Сам Александр Соловьёв прибыл в суд, но справку о состоянии своего здоровья не предоставил. Напомним, накануне, 25 августа, он обратился за медицинской помощью. Помощь ему оказали, после чего отпустили домой.

Напомним, Александра Соловьева задержали в апреле 2017 года. Его обвиняют в получении взятки в размере 139 млн рублей при строительстве моста через реки Кама и Буй. В декабре 2018 года экс-руководитель региона полностью признал свою вину в совершении преступления, но уже в январе 2020 года заявил о своей невиновности.

В декабре прошлого года экс-главу Удмуртии госпитализировали из-за ухудшения самочувствия. В мае судебное заседание по делу отложили из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу. В июне Завьяловский суд Удмуртии продлил обвиняемому срок домашнего ареста до 20 сентября.

В конце июля в суде началась стадия прений. Первым с характеристикой обстоятельств, исследованных ранее на заседаниях, выступил гособвинитель. Он попросил отправить бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева на 13 лет в колонию строгого режима. Также прокурор считает необходимым назначить обвиняемому во взятке штраф в размере 280 млн рублей.