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В Ижевске суд оставил замминистра здравоохранения Удмуртии и её подельницу в СИЗО

09:40, 19 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске суд оставил замминистра здравоохранения Удмуртии и её подельницу в СИЗО
09:40, 19 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
186
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#здравоохранение\n#Минздрав Удмуртии\n#взятка\n#СИЗО
Источник фото: unsplash.com (niu niu)
186
0

Суд апелляционной инстанции счёл доводы защиты о замене меры пресечения несостоятельными.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске апелляционная инстанция Верховного суда Удмуртии оставила без изменения меру пресечения замминистру здравоохранения и её пособнице, которые обвиняются в получении и передаче взятки соответственно. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Напомним, 9 февраля 2025 года Индустриальный районный суд заключил Наталью Кропочеву и её сообщницу Светлану Суслонову под стражу на два месяца, до 6 апреля.

По данным следствия, замминистра здравоохранения Наталья Кропочева обвиняется в том, что в 2021-2024 годах через посредника – Светлану Суслонову – она получила от представителя ритуальной компании взятку на общую сумму 1,3 млн рублей. Взамен она должна была предоставлять информацию об умерших гражданах.

Обвиняемые и их защитники просили изменить меру пресечения на иную, не связанную с изоляцией от общества. Они пояснили, что не намерены скрываться от органов следствия и суда, а также оказывать давление на свидетелей. Однако суд апелляционной инстанции счёл эти доводы несостоятельными и оставил меру пресечения без изменения.

09:40, 19 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
186
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#здравоохранение\n#Минздрав Удмуртии\n#взятка\n#СИЗО