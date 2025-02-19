Ижевск. Удмуртия. В Ижевске апелляционная инстанция Верховного суда Удмуртии оставила без изменения меру пресечения замминистру здравоохранения и её пособнице, которые обвиняются в получении и передаче взятки соответственно. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Напомним, 9 февраля 2025 года Индустриальный районный суд заключил Наталью Кропочеву и её сообщницу Светлану Суслонову под стражу на два месяца, до 6 апреля.

По данным следствия, замминистра здравоохранения Наталья Кропочева обвиняется в том, что в 2021-2024 годах через посредника – Светлану Суслонову – она получила от представителя ритуальной компании взятку на общую сумму 1,3 млн рублей. Взамен она должна была предоставлять информацию об умерших гражданах.

Обвиняемые и их защитники просили изменить меру пресечения на иную, не связанную с изоляцией от общества. Они пояснили, что не намерены скрываться от органов следствия и суда, а также оказывать давление на свидетелей. Однако суд апелляционной инстанции счёл эти доводы несостоятельными и оставил меру пресечения без изменения.