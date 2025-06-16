Глазов. Удмуртия. Обвиняемого в получении взятки инженера Чепецкого механического завода в Глазове заключили под стражу. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

По версии следствия, 66-летний обвиняемый, работая инженером по обеспечению железнодорожным транспортом ЧМЗ, получил часть взятки в 300 тыс. рублей. Всего он планировал получить от директора одной коммерческой организации 1,3 млн рублей за лоббирование интересов фирмы.

В суде мужчина и его защитник просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Несмотря на это, судья заключил обвиняемого под стражу на два месяца, до 10 августа 2025 года.