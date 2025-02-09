Ижевск. Удмуртия. Индустриальный районный суд Ижевска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для заместителя министра здравоохранения Удмуртии, которая обвиняется в получении взятки. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Напомним, обвиняемая Наталья Кропочева ранее занимала должность главного врача городской клинической больницы №2. С июня 2024 года была заместителем министра здравоохранения Удмуртии.

В 2021-2024 годах через посредника она получила от представителя ритуальной компании взятку на общую сумму 1,3 млн рублей. Взамен Кропочева обещала способствовать заключению договора на транспортировку тел из возглавляемой ею больницы с целью предоставления информации о смертях граждан и последующего заключения с родственниками умерших договора об оказании услуг по организации похорон.

Противоправная деятельность обвиняемой выявлена в результате комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК совместно с сотрудниками регионального УФСБ.

Обвиняемая и её защитник просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Однако суд, учитывая обстоятельства и тяжесть обвинения, избрал для обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 6 апреля 2025 года.

Напомним, о задержании Натальи Кропочевой стало известно 7 февраля.