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Суд заключил под стражу обвиняемую во взятке замминистра здравоохранения Удмуртии

12:03, 09 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Суд заключил под стражу обвиняемую во взятке замминистра здравоохранения Удмуртии
12:03, 09 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
362
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии\n#взятка\n#суд
Источник фото: Объединённая пресс-служба судов Удмуртии
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Она пробудет в СИЗО до 6 апреля 2025 года.

Ижевск. Удмуртия. Индустриальный районный суд Ижевска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для заместителя министра здравоохранения Удмуртии, которая обвиняется в получении взятки. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Напомним, обвиняемая Наталья Кропочева ранее занимала должность главного врача городской клинической больницы №2. С июня 2024 года была заместителем министра здравоохранения Удмуртии.

В 2021-2024 годах через посредника она получила от представителя ритуальной компании взятку на общую сумму 1,3 млн рублей. Взамен Кропочева обещала способствовать заключению договора на транспортировку тел из возглавляемой ею больницы с целью предоставления информации о смертях граждан и последующего заключения с родственниками умерших договора об оказании услуг по организации похорон.

Противоправная деятельность обвиняемой выявлена в результате комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК совместно с сотрудниками регионального УФСБ.

Обвиняемая и её защитник просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Однако суд, учитывая обстоятельства и тяжесть обвинения, избрал для обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 6 апреля 2025 года.

Напомним, о задержании Натальи Кропочевой стало известно 7 февраля.

 

12:03, 09 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
362
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии\n#взятка\n#суд