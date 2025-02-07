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Замминистра здравоохранения Удмуртии заподозрили в получении взятки

18:55, 07 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Замминистра здравоохранения Удмуртии заподозрили в получении взятки
18:55, 07 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
396
0
#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии\n#взятка
Источник фото: Минздрав УР
396
0

Наталья Кропочева стала чиновником летом 2024 года.

Ижевск. Удмуртия. Заместителя министра здравоохранения Удмуртии Наталью Кропочеву задержали правоохранительные органы, заподозрив в получении взятки в особо крупном размере. Об этом «Сусанину» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Как следует из официального сообщения Министерства здравоохранения УР, «в рамках следственных действий в отношении Кропочевой Н. А. Министерство здравоохранения Удмуртской Республики оказывает содействие следствию. Уверены, что правоохранительные органы разберутся в ситуации и дадут правовую оценку».

Напомним, фигурантку назначили в начале июня 2024 года. До этого она возглавляла ГКБ №2 Ижевска.

Также напомним, что в ноябре 2024 года бывшая глава Минздрава Удмуртии Наталья Якимова была приговорена к реальному сроку в колонии. 

18:55, 07 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
396
0
#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии\n#взятка