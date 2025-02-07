Ижевск. Удмуртия. Заместителя министра здравоохранения Удмуртии Наталью Кропочеву задержали правоохранительные органы, заподозрив в получении взятки в особо крупном размере. Об этом «Сусанину» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Как следует из официального сообщения Министерства здравоохранения УР, «в рамках следственных действий в отношении Кропочевой Н. А. Министерство здравоохранения Удмуртской Республики оказывает содействие следствию. Уверены, что правоохранительные органы разберутся в ситуации и дадут правовую оценку».

Напомним, фигурантку назначили в начале июня 2024 года. До этого она возглавляла ГКБ №2 Ижевска.

Также напомним, что в ноябре 2024 года бывшая глава Минздрава Удмуртии Наталья Якимова была приговорена к реальному сроку в колонии.