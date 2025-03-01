Ижевск. Удмуртия. В Ижевске заключили под стражу экономиста ИЭМЗ «Купол», которого подозревают в получении взятки. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

50-летний мужчина занимает должность экономиста по материально-техническому снабжению завода. По данным следствия, в январе 2019 года и в ноябре 2022 года он дважды получил взятки на общую сумму 447 тыс. рублей. За эти деньги подозреваемый помогал взяткодателю в продвижении коммерческих интересов компании и заключении договоров на поставки товаров.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК России («Получение взятки в крупном размере»). 28 февраля ижевчанина задержали.

В судебном заседании обвиняемый и его защитник попросили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Но Первомайский районный суд Ижевска заключил его под стражу на 2 месяца — до 27 апреля 2025 года.