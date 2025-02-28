Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали 50-летнего работника одного из оборонных предприятий республики, который обвиняется в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

По данным следствия, подозреваемый, занимая должность экономиста по материально-техническому снабжению на одном из предприятий республики, получил взятку в размере 447 тыс. рублей. За эти деньги он лоббировал интересы компании при заключении договоров на поставки продукции на оборонное предприятие.

Противоправная деятельность работника пресечена следователями регионального следственного управления СК России совместно с УФСБ во взаимодействии с МВД по Удмуртской Республике.

Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Видео: следственное управление СК РФ по Удмуртии