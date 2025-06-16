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Инженера ЧМЗ в Глазове обвиняют в получении взятки в особо крупном размере

14:16, 16 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Инженера ЧМЗ в Глазове обвиняют в получении взятки в особо крупном размере
14:16, 16 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
44
0
#Глазов\n#взятка\n#суды
Источник фото: СУ СКР по Удмуртии
44
0

По версии следствия, он получил деньги от директора одной из организаций за лоббирование интересов его фирмы.

Глазов. Удмуртия. Инженера Чепецкого механического завода (ЧМЗ) в Глазове обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом «Сусанину» рассказали в пресс-службе СУ СКР по Удмуртии.

По данным следствия, 11 июня фигурант получил от директора одной из организаций взятку в 300 тыс. рублей. Всего он должен был получить 1,3 млн рублей за лоббирование интересов фирмы при участии в торгах и заключении договора на проведение текущего ремонта ЖД-путей на сумму свыше 13 млн рублей, а также за принятие выполненных работ по этому договору.

«Ведутся дальнейшие следственные действия, направленные на выявление иных эпизодов противоправной деятельности фигуранта», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Удмуртии.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Напомним, ранее сообщалось об обвинении замгендиректора ЧМЗ в мошенничестве и бывшего экономиста предприятия в получении взятки. 

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14:16, 16 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
44
0
#Глазов\n#взятка\n#суды