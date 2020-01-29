Бывший глава Удмуртии Александр Соловьёв не признал свою вину

Объём материалов уголовного дела составил 65 томов.

Ижевск. Удмуртии. Экс-глава Удмуртии Александр Соловьёв, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, не признал свою вину. Об этом сообщает пресс-служба объединённого судейского сообщества.

Судом допрошены 123 свидетеля стороны обвинения, исследованы аудио и видеоматериалы, большое количество вещдоков. Сторона защиты представила 15 свидетелей.

Александр Соловьёв на заседаниях 27 и 28 января заявил, что не виновен. В связи с существенными противоречиями в показаниях, данными подсудимым в ходе предварительного расследования и в суде, по ходатайству обвинения оглашаются показания Соловьёва, которые он дал при производстве предварительного расследования.



Судебное заседание состоится в среду 29 января.

Напомним, Александра Соловьева задержали в апреле 2017 года. Его обвиняют во взятке на сумму 139 млн рублей. 18 декабря 2019 года экс-главу региона экстренно госпитализировали в больницу.

