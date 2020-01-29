  • $ 62.83 ↑
  • € 69.23 ↑

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьёв не признал свою вину

10:39, 29 января, 2020
Юрий Абашев
Бывший глава Удмуртии Александр Соловьёв не признал свою вину
10:39, 29 января, 2020
Юрий Абашев
372
0
#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#взятка\n#суд
Фото: ИА Сусанин
372
0

Объём материалов уголовного дела составил 65 томов.

Ижевск. Удмуртии. Экс-глава Удмуртии Александр Соловьёв, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, не признал свою вину. Об этом сообщает пресс-служба объединённого судейского сообщества.

Судом допрошены 123 свидетеля стороны обвинения, исследованы аудио и видеоматериалы, большое количество вещдоков. Сторона защиты представила 15 свидетелей.

Александр Соловьёв на заседаниях 27 и 28 января заявил, что не виновен.  В связи с существенными противоречиями в показаниях, данными подсудимым в ходе предварительного расследования и в суде, по ходатайству обвинения оглашаются показания Соловьёва, которые он дал при производстве предварительного расследования.

Судебное заседание состоится в среду 29 января.

Напомним, Александра Соловьева задержали в апреле 2017 года. Его обвиняют во взятке на сумму 139 млн рублей. 18 декабря 2019 года экс-главу региона экстренно госпитализировали в больницу. 

10:39, 29 января, 2020
Юрий Абашев
372
0
#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#взятка\n#суд

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Можно ли вам купаться в проруби?

13:50, 13 января, 2020

Что вы знаете о декабристах?

17:41, 10 января, 2020

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Подпольный цех по производству сливочного масла обнаружили в Ижевске

12:55, 24 января, 2020
5698

В Ижевске скончался врач-кардиолог Евгений Одиянков

3985
10:06, 26 января, 2020

Обманувший 42 человек житель Ижевска, обнаружение убитых мирных жителей под Псковом и распространение нового вируса из Китая: что произошло минувшей ночью

3947
08:16, 22 января, 2020

Резкое похолодание придет в Удмуртию на следующей неделе

3904
16:40, 24 января, 2020

Чемпионат и Кубок России по биатлону в Ижевске: расписание соревнований

3781
10:50, 23 января, 2020

Под Читой в заброшенном здании нашли четырех детей-маугли и их отца

13:42, 24 января, 2020
1855

Из-за низких зарплат в Томской области не могут найти глав районов

1255
17:28, 23 января, 2020

За нападение аниматора на ребенка из России греческий отельер заплатит 500 тыс евро

1208
13:31, 22 января, 2020

Глава Чувашии «подразнил» сотрудника МЧС ключами от новой пожарной машины

1158
15:53, 24 января, 2020

Матвиенко предложила запретить двойное гражданство для дипломатов

1081
15:28, 22 января, 2020

Бюджетный iPhone от Apple начнут выпускать в феврале

16:39, 23 января, 2020
1973

«Миссис Вселенная Классик-2020» стала врач из Санкт-Петербурга

1243
12:18, 22 января, 2020

Турецкие СМИ сообщили о ракетном обстреле аэропорта Триполи сторонниками Хафтара

1046
18:12, 22 января, 2020

В китайском Ухане из-за вспышки коронавируса закрыли выезд из города

965
13:05, 23 января, 2020

NASA предупредило о приближении к Земле опасного астероида

931
13:59, 25 января, 2020

Лонгриды

Проездной за макулатуру

14:29, 22 января, 2020

Смерть подождёт

16:45, 20 января, 2020

Жить хорошо! А в ХОРОШО жить - ещё лучше!

10:33, 13 января, 2020

Молодой и активный

12:25, 31 декабря, 2019

Философия красоты

15:47, 25 декабря, 2019

Отпуск за один день

13:36, 25 декабря, 2019

Что нам принесет Белой крысы год?

14:02, 20 декабря, 2019

Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

17:15, 18 декабря, 2019

Город Оружейников - город мастеров!

17:05, 17 декабря, 2019

Год ЧистоПоУдмуртски

19:05, 16 декабря, 2019

Ускоритель бизнеса Удмуртии

15:32, 16 декабря, 2019

Будь первым! Живи в Авангарде!

17:51, 03 декабря, 2019