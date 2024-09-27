Бизнесвумен в Ижевске обвинили в даче взятки сотруднику УФСИН

Ижевск. Удмуртия. Даму-директора коммерческой организации обвинили в Ижевске в даче взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии.

По версии следствия, 49-летняя обвиняемая, являющаяся гендиректором коммерческой организации, заключила госконтракт с учреждением регионального УФСИН на поставку сырья и материалов для изготовления продукции. В дальнейшем, не желая выполнять ряд обязательств по данному контракту, она решила дать взятку сотруднику Управления за бездействие с его стороны по факту допущенных при исполнении контракта нарушений, а также общее покровительство и лоббирование коммерческих интересов возглавляемой ею компании.

При передаче взятки в размере 200 тыс. рублей обвиняемую задержали сотрудники региональных управлений ФСБ и УФСИН.

В ходе расследования уголовного дела допрошены свидетели из числа сотрудников регионального Управления ФСИН и коммерческой организации, проведены обыски, наложен арест на имущество обвиняемой на сумму свыше 2,5 млн рублей. По ходатайству следователя в отношении неё судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело направлено в суд. За совершение преступления предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.