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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске начальница отдела банка обвиняется в получении взятки от подчинённых

09:35, 13 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске начальница отдела банка обвиняется в получении взятки от подчинённых
09:35, 13 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Следственный комитет\n#взятка\n#банк\n#преступление
Источник фото: скриншот из видео следственного управления СК РФ по Удмуртии
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Взамен она обеспечивала повышенные премии работникам.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали начальницу отдела продаж регионального отделения банка по подозрению в получении взятки от своих подчинённых. Об этом сообщает следственное управление СК России по Удмуртии.

Установлено, что с декабря 2022 года по март 2025 года обвиняемая получила взятку от подчинённых в размере более 50 тыс. рублей, а взамен завысила объём выполненных ими работ, тем самым обеспечив им повышенную премию.

Незаконная деятельность пресечена региональным управлением ФСБ и СК России по Удмуртии. Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере»).

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09:35, 13 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
74
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Следственный комитет\n#взятка\n#банк\n#преступление