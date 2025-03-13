Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали начальницу отдела продаж регионального отделения банка по подозрению в получении взятки от своих подчинённых. Об этом сообщает следственное управление СК России по Удмуртии.

Установлено, что с декабря 2022 года по март 2025 года обвиняемая получила взятку от подчинённых в размере более 50 тыс. рублей, а взамен завысила объём выполненных ими работ, тем самым обеспечив им повышенную премию.

Незаконная деятельность пресечена региональным управлением ФСБ и СК России по Удмуртии. Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере»).