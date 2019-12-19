Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева экстренно госпитализировали

По предварительной информации, у него оторвался тромб.



Завьялово. Удмуртия. Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева ночью 18 декабря экстренно госпитализировали в больницу. По предварительной информации, у него оторвался тромб, сообщили «Сусанину» в пресс-службе судейского сообщества Удмуртской Республики.

19 декабря в Завьяловском районном суде состоялось заседание с участием его адвоката, на котором Соловьеву продлили срок домашнего ареста на 3 месяца – до 20 марта 2020 года. Когда состоится следующее заседание, пока неизвестно. Напомним, в сентябре 2019 года подсудимый уже попадал в больницу. Тогда у него обострилось хроническое заболевание.

Сусанин / Соловьев. Судный день - Статьи По мнению следствия, экс-глава получил взятку при строительстве моста через реки Кама и Буй в Камбарском районе. Предыстория В 2011 году в правительстве России утвердили паспорт регионального инвестиционного проекта "Строительство и эксплуатация на платной основе мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки на автодороге Ижевск-Сарапул-Камбарка на границе с Республикой Татарстан".

Александра Соловьева задержали в апреле 2017 года. Его обвиняют во взятке на сумму 139 млн рублей. По словам начальника отдела гособвинителей прокуратуры Удмуртии Дмитрия Малыгина, дело насчитывает 65 томов. В настоящее время суд уже исследовал все доказательства стороны обвинения. Со стороны защиты допрошено 14 свидетелей.