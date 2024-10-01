В Дагестане задержали мэра Избербаша

Избербаш. Дагестан. Главу города Избербаш в Дагестане Магомеда Исакова задержали силовики. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что в администрации и по месту жительства чиновника проводятся обыски.

По данным Telegram-канала Mash, причиной интереса правоохранительных органов послужили возможные нарушения при выделении земли. Исакова подозревают в получении взятки от бизнесмена Гаджи Гаджиева, родственники которого в 2019 году получили 6 участков в СНТ «Волна». По версии следствии, за это через посредников предприниматель передал градоначальнику 1 млн рублей.