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В Дагестане задержали мэра Избербаша

11:53, 01 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Дагестане задержали мэра Избербаша
11:53, 01 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
135
0
#Дагестан\n#чиновники\n#мэр\n#коррупция\n#земля\n#взятка\n#задержание
Фото: pxhere.com
135
0

В администрации и на дому у чиновника проводятся обыски.

Избербаш. Дагестан. Главу города Избербаш в Дагестане Магомеда Исакова задержали силовики. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что в администрации и по месту жительства чиновника проводятся обыски.

По данным Telegram-канала Mash, причиной интереса правоохранительных органов послужили возможные нарушения при выделении земли. Исакова подозревают в получении взятки от бизнесмена Гаджи Гаджиева, родственники которого в 2019 году получили 6 участков в СНТ «Волна». По версии следствии, за это через посредников предприниматель передал градоначальнику 1 млн рублей.

11:53, 01 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
135
0
#Дагестан\n#чиновники\n#мэр\n#коррупция\n#земля\n#взятка\n#задержание