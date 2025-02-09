Ижевск. Удмуртия. Индустриальный районный суд Ижевска заключил под стражу сообщницу замминистра здравоохранения Светлану Суслонову, которая обвиняется в передаче взятки. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Гендиректор ООО «Центр косметологии СВ» Светлана Суслонова обвиняется в том, что она выступала в качестве посредника между замминистром здравоохранения Удмуртии Натальей Кропочевой и представителем организации по оказании ритуальных услуг, то есть непосредственно передавала взятку должностному лицу.

Противоправная деятельность обвиняемой выявлена следователями следственного управления СК РФ по УР и сотрудниками регионального УФСБ.

Светлана Суслонова и её защитник просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Однако суд, учитывая обстоятельства и тяжесть обвинения, избрал для обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 6 апреля 2025 года.