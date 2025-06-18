Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбуждено уголовное дело в отношении главной медицинской сестры онкодиспансера. Её подозревают в получении взятки в составе преступной группы. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ и следственного управления СКР по Удмуртии.

По данным следствия, главврач и главная медсестра онкодиспансера вступили в сговор с представителем коммерческой фирмы, поставляющей медоборудование. В обмен на покровительство и лоббирование интересов они получили крупную сумму денег, а также способствовали заключению выгодных контрактов.

Преступная схема раскрыта совместными усилиями СК и ФСБ по Удмуртии. В рамках расследования проведены обыски, допрошены свидетели, а подозреваемая задержана. Суд избрал для неё меру пресечения в виде заключения под стражу.