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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Главная медсестра онкодиспансера в Ижевске задержана за взятку в крупном размере

14:46, 18 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Главная медсестра онкодиспансера в Ижевске задержана за взятку в крупном размере
14:46, 18 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
439
0
#Удмуртия\n#взятка\n#врач\n#следствие\n#суд
Источник фото: ИА «Сусанин»
439
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По данным следствия, за мзду работница лоббировала интересы коммерческой фирмы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбуждено уголовное дело в отношении главной медицинской сестры онкодиспансера. Её подозревают в получении взятки в составе преступной группы. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ и следственного управления СКР по Удмуртии.

По данным следствия, главврач и главная медсестра онкодиспансера вступили в сговор с представителем коммерческой фирмы, поставляющей медоборудование. В обмен на покровительство и лоббирование интересов они получили крупную сумму денег, а также способствовали заключению выгодных контрактов.

Преступная схема раскрыта совместными усилиями СК и ФСБ по Удмуртии. В рамках расследования проведены обыски, допрошены свидетели, а подозреваемая задержана. Суд избрал для неё меру пресечения в виде заключения под стражу.

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14:46, 18 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
439
0
#Удмуртия\n#взятка\n#врач\n#следствие\n#суд