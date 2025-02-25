Глазов. Удмуртия. Заведующего наркологическим отделением больницы в Глазове оштрафовали за служебный подлог и получение взятки. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Подсудимый внес в медицинское заключение ложные сведения об обследовании и отсутствии противопоказаний и ограничений на управление транспортными средствами. При этом фактически обследование проведено не было. Данное заключение обвиняемый заверил врачебной печатью и подписью. За это он получил взятку в размере 1 тыс. рублей.

В суде мужчина признал свою вину.

Глазовский районный суд назначил фигуранту штраф в размере 50 тыс. рублей. Деньги, приобретенные в результате совершения преступления, конфискованы в пользу государства.