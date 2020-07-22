Суд перешел к судебным прениям по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева

Этап судебного следствия завершился.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районном суде Удмуртии завершилось судебное следствие по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева. В среду, 22 июля, суд перешел к прениям сторон.

Первым с характеристикой обстоятельств, исследованных ранее на заседаниях, выступил гособвинитель. «По выдвинутым против него (Александра Соловьева - прим.ред.) обвинениям подсудимый в судебном заседании вину не признал в полном объеме <…>. Уверен, что все инкриминируемые действия в форме получения взятки в виде денег, доли в уставном капитале, совершены другим лицом, а именно - Соловьевым Александром Михайловичем (бывший заместитель министра дорожного хозяйства Удмуртии – прим. ред.). Согласиться с этой версией подсудимого нельзя. Очевидно, она направлена на избежание ответственности за совершение особо тяжкого преступления», - рассказал начальник отдела гособвинителей прокуратуры Удмуртии Дмитрий Походин. Он также подчеркнул, что уголовное дело «сложно назвать рядовым».

Речь прокурора составила 200 листов.

Напомним, Александра Соловьева задержали в апреле 2017 года. Его обвиняют в получении взятки в размере 139 млн рублей при строительстве моста через реки Кама и Буй. В декабре экс-главу Удмуртии госпитализировали из-за ухудшения самочувствия. В мае судебное заседание по делу отложили из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу. В июне Завьяловский суд Удмуртии продлил обвиняемому срок домашнего ареста до 20 сентября.