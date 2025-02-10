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В Удмуртии задержали мужчину, пытавшегося дать взятку сотруднику ДПС

17:00, 10 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии задержали мужчину, пытавшегося дать взятку сотруднику ДПС
17:00, 10 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
940
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госавтоинспекция\n#взятка\n#водительские права\n#пьяный водитель
Источник фото: скриншот из видео Телеграм-канал МВД МЕДИА
940
0

Нарушитель ранее был лишён водительских прав за пьяную езду.

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Удмуртии задержали 55-летнего ижевчанина, который предложил сотрудникам Госавтоинспекции взятку в размере 30 тыс. рублей. Об этом сообщает Телеграм-канал МВД МЕДИА.

В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии сотрудники ДПС остановили автомобиль «Чери Тигго», за рулём которого оказался 55-летний житель Ижевска, ранее лишённый водительских прав за пьяную езду.

Желая избежать ответственности, мужчина предложил полицейским взятку.

«Несмотря на неоднократные предупреждения правоохранителей о незаконности его действий, мужчина все же положил 30 тысяч рублей в карман заднего сиденья их патрульного автомобиля, после чего был задержан», – говорится в сообщении.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ («Дача взятки»), а также административное дело по статье 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»).

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

17:00, 10 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
940
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госавтоинспекция\n#взятка\n#водительские права\n#пьяный водитель