Якшур-Бодья. Удмуртия. В Удмуртии задержали 55-летнего ижевчанина, который предложил сотрудникам Госавтоинспекции взятку в размере 30 тыс. рублей. Об этом сообщает Телеграм-канал МВД МЕДИА.

В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии сотрудники ДПС остановили автомобиль «Чери Тигго», за рулём которого оказался 55-летний житель Ижевска, ранее лишённый водительских прав за пьяную езду.

Желая избежать ответственности, мужчина предложил полицейским взятку.

«Несмотря на неоднократные предупреждения правоохранителей о незаконности его действий, мужчина все же положил 30 тысяч рублей в карман заднего сиденья их патрульного автомобиля, после чего был задержан», – говорится в сообщении.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ («Дача взятки»), а также административное дело по статье 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»).

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.