В России отменили все поезда из Китая, кроме идущего через Удмуртию

Поезд проходит через Глазов и Балезино.

Ижевск. Удмуртия. В России отменили все поезда из Китая, кроме поезда «Москва-Пекин», маршрут которого проходит через Глазов и Балезино. Об этом сообщает пресс-служба «РЖД».

Движение на отдельных участках государственной границы России с КНР временно запретили с 31 января по 1 марта 2020 года. В этот период в том числе приостановлено движение международного пассажирского поезда «Суйфэньхэ – Гродеково», а также беспересадочной группы вагонов сообщением «Чита-Маньчжурия».

Потому на сегодняшний день сообщение с Китаем сохраняется только на одном маршруте.

Такая мера связана с опасностью заражения коронавирусом. В Китае от него погибли уже более 200 человек. 31 января в России зафиксировали два первых случая заражения – в Забайкалье и Тюменской области.

В РЖД напоминают, что неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, можно будет вернуть без удержания сборов и плат.