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РЖД изменит правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования

16:29, 20 января, 2024
Константин Ижболдин
журналист
РЖД изменит правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования
16:29, 20 января, 2024
Константин Ижболдин
журналист
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0
#кот\n#поезда\n#РЖД
Фото: ИА "Сусанин"
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Поводом послужила гибель кота Твикса недалеко от вокзала в Кирове.

Москва. Компания РЖД внесет изменения в нормативные документы, которые регламентируют порядок перевозки домашних животных в поездах дальнего следования. Это предложение появилось после гибели кота Твикса недалеко от вокзала в Кирове. Об этом написала Российская газета

Ранее сообщалось, что на железнодорожном вокзале в Кирове во время стоянки пассажирского поезда проводница выпустила на перрон кота, который сбежал из переноски и гулял по вагону. Позже хозяин кота обнаружил его пропажу. В итоге тело погибшего кота через неделю обнаружили примерно в километре от вокзала. 

В связи с этим происшествием была организована служебная проверка, по результатам которой принято решение внести изменения в правила перевозки домашних животных на железной дороге. В частности, проводникам будет запрещено высаживать животных из вагонов. В случае обнаружения потерявшихся животных они должны будут передать их на станциях другим работникам с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций.

 

16:29, 20 января, 2024
Константин Ижболдин
журналист
80
0
#кот\n#поезда\n#РЖД