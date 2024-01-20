РЖД изменит правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования

Москва. Компания РЖД внесет изменения в нормативные документы, которые регламентируют порядок перевозки домашних животных в поездах дальнего следования. Это предложение появилось после гибели кота Твикса недалеко от вокзала в Кирове. Об этом написала Российская газета.

Ранее сообщалось, что на железнодорожном вокзале в Кирове во время стоянки пассажирского поезда проводница выпустила на перрон кота, который сбежал из переноски и гулял по вагону. Позже хозяин кота обнаружил его пропажу. В итоге тело погибшего кота через неделю обнаружили примерно в километре от вокзала.

В связи с этим происшествием была организована служебная проверка, по результатам которой принято решение внести изменения в правила перевозки домашних животных на железной дороге. В частности, проводникам будет запрещено высаживать животных из вагонов. В случае обнаружения потерявшихся животных они должны будут передать их на станциях другим работникам с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций.