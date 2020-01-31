Голикова: коронавирус пришел в Россию, выявлены первые два случая

В обоих случаях заболели граждане Китая.



Москва. В России поставлены два первых диагноза «коронавирус». Об этом сообщила вице-премьер правительства, глава оперативного штаба по борьбе с заболеванием Татьяна Голикова, пишет «Интерфакс».

Один случай отмечен в Забайкалье, другой – в Тюменской области. Оба заболевших - граждане КНР, уточнила Голикова.

Также вице-премьер добавила, что из-за распространения коронавируса будет ограничено пересечение российско-монгольской границы. Кроме того, эвакуируют всех россиян из города Ухань и провинции Хубэй в КНР. С китайского острова Хайнань наших граждан вывезут до 4 февраля.

Добавим, в КНР зарегистрировано уже 9 692 случая заболевания коронавирусом, скончалось 213 человек, вылечен 171, отмечает «Интерфакс».