В 2023 году из Ижевска на поезде без сопровождения отправили более 700 домашних животных

Ижевск. Удмуртия. В минувшем году с вокзала Ижевска без сопровождения хозяев было отправлено 729 домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД).

Отмечается, что в 2023 году, по сравнению с 2022 годом, с вокзалов и станций ГЖД на 20% увеличилось количество домашних любимцев, которых отправили владельцы без сопровождения. Помимо Ижевска этой услугой чаще всего пользовались в Нижнем Новгороде — 1352 питомца, Кирове — 915 животных, Казани — 856 и Чебоксарах — 298.

В основном на поездах путешествовали кошки и собаки, реже пассажирами становились кролики, черепахи, домашние свинки мини-пиги, чилийская белка (дегу) и аквариумные рыбки.

Отмечается, что в поездке животные размещаются в опломбированных клетках или аквариумах, за их состоянием следят проводники пассажирских вагонов.