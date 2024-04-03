У поезда «Ижевск-Нижнекамск» появится ещё одна остановка

Ижевск. Удмуртия. С 8 апреля у пригородного поезда «Ижевск-Нижнекамск-Ижевск» появится остановка на 6 километре. Об этом сообщает пресс-служба «РЖД».

Мера вызвана удобством для пассажиров, так что теперь пригородные поезда «Ижевск-Нижнекамск» №6675/6676 и «Нижнекамск-Ижевск» №6677/6678 будут останавливаться между станцией Юски и разъездом 4 километр.

В связи с нововведениями, будет изменен график движения указанных поездов по некоторым станция.