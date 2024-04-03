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У поезда «Ижевск-Нижнекамск» появится ещё одна остановка

11:00, 03 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
У поезда «Ижевск-Нижнекамск» появится ещё одна остановка
11:00, 03 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
538
0
#РЖД\n#остановки\n#поезда\n#Ижевск\n#Нижнекамск
Фото: ИА «Сусанин»
538
0

Поезд будет останавливаться будет между станцией Юски и разъездом 4 километр.

Ижевск. Удмуртия. С 8 апреля у пригородного поезда «Ижевск-Нижнекамск-Ижевск» появится остановка на 6 километре. Об этом сообщает пресс-служба «РЖД».

Мера вызвана удобством для пассажиров, так что теперь пригородные поезда «Ижевск-Нижнекамск» №6675/6676 и «Нижнекамск-Ижевск» №6677/6678 будут останавливаться между станцией Юски и разъездом 4 километр.

В связи с нововведениями, будет изменен график движения указанных поездов по некоторым станция.

11:00, 03 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
538
0
#РЖД\n#остановки\n#поезда\n#Ижевск\n#Нижнекамск