Из Камбарки в Казахстан отправят тепловоз с вагонами для детской железной дороги

Камбарка. Удмуртия. Камбарский машиностроительный завод впервые экспортирует поезд для детской железной дороги в Казахстан. Об этом в своих соцсетях сообщила первый вице-премьер региона Ольга Абрамова.

В рамках контракта с Республикой Казахстан завод создаст тепловоз и три пассажирских вагона. Рабочие уже приступили к выполнению заказа.

После окончания работ поезд отправят в город Семей. На этой модели будут проходить обучение юные железнодорожники Казахстана, а также подвижной состав станет одним из элементов общественного пространства.

Ольга Абрамова отметила, что Камбарский машиностроительный завод впервые начал производить вагоны для детских железных дорог 17 лет назад.