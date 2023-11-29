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Из Камбарки в Казахстан отправят тепловоз с вагонами для детской железной дороги

08:30, 29 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Из Камбарки в Казахстан отправят тепловоз с вагонами для детской железной дороги
08:30, 29 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
539
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#бизнес\n#поезда\n#дети\n#обучение
Фото: vk.com/abramovaapk
539
0

На этой модели будут учиться юные железнодорожники.

Камбарка. Удмуртия. Камбарский машиностроительный завод впервые экспортирует поезд для детской железной дороги в Казахстан. Об этом в своих соцсетях сообщила первый вице-премьер региона Ольга Абрамова. 

В рамках контракта с Республикой Казахстан завод создаст тепловоз и три пассажирских вагона. Рабочие уже приступили к выполнению заказа. 

После окончания работ поезд отправят в город Семей. На этой модели будут проходить обучение юные железнодорожники Казахстана, а также подвижной состав станет одним из элементов общественного пространства. 

Ольга Абрамова отметила, что Камбарский машиностроительный завод впервые начал производить вагоны для детских железных дорог 17 лет назад. 

08:30, 29 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
539
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#бизнес\n#поезда\n#дети\n#обучение