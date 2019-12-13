В Удмуртии увеличился экспорт автомобилей

За рубеж отправили более пяти тысяч машин.

Ижевск. Удмуртия. Экспорт автомобилей в Удмуртии увеличился в 2,1 раза по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

Предприятия республики отправили за границу продукции на 291 млн долларов. Это на 31% больше, чем в 2018 году. Экспорт машин увеличился в 2,1 раза и составил 5120 легковых автомобилей на сумму более 50 млн долларов. Больше половины транспорта отправлено в Узбекистан.

В январе-сентябре 2019 года общий внешнеторговый оборот Удмуртии увеличился на 15%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 578 млн долларов. Объём импорта вырос на 2%. Основными странами-импортёрами стали Китай и Польша.