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Долги по зарплатам в Удмуртии и взрыв на химзаводе в Китае: что произошло минувшей ночью

08:00, 22 марта, 2019
Диана Ворончихина
08:00, 22 марта, 2019
Диана Ворончихина
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#общество\n#Ижевск\n#Китай\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие
Фото: www.youtube.com/кадр с видео
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«Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Сегодня пятница, 22 марта – последний рабочий день недели.

«Сусанин» традиционно рассказывает о самых интересных событиях, которые произошли в республике, России и мире минувшим вечером.

Долги по зарплате

После вмешательства прокуратуры работникам сельхозпредприятия в Увинском районе Удмуртии выплатили долги по зарплатам в размере более 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.  

Проверка установила, что в СПК «Победа» рабочие не получали оплату за ноябрь и декабрь 2018 года.

Прокурор района внес руководителю сельскохозяйственного предприятия представление об устранении нарушений. Кроме того, руководитель СПК привлечен к административной ответственности по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права») и оштрафован.

Взрыв на химзаводе

44 человека погибли при взрыве на заводе по производству пестицидов в китайском городе Яньчэне. Как сообщает РБК, еще 90 человек получили ранения. Из них 32 человека находятся в критическом состоянии.

Взрыв на химическом заводе Chenjiagang Tianjiayi произошел 21 марта. Взрывная волна выбила окна близлежащих жилых домов и школы. Учащиеся и местные жители получили ранения в результате разлета осколков. Также сообщалось о том, что десятки автомобилей, припаркованных поблизости, были серьезно повреждены.

Отмечается, что с владельцев завода ранее неоднократно взыскивали штрафы за негативное воздействие на окружающую среду.

Отставка

Главу «Росгеологии» Романа Панова отправили в отставку. Об этом пишет RT со ссылкой на слова замминистра экономического развития Оксаны Тарасенко.

Напомним, ранее следователи предъявили обвинение бывшему первому замдиректора «Росгеологии» Руслану Горрингу в мошенничестве в особо крупном размере.

В конце января Горринг был уволен с поста первого заместителя главы «Росгеологии» после публикации скандального видео. На кадрах он, используя нецензурную брань, угрожал во время компьютерной игры другим игрокам, рассказал о своей работе в «Росгреологии». После появления этого видео министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин распорядился уволить Горринга, а Панову объявили выговор. В «Росгеологии» позже сообщили о расторжении контракта с топ-менеджером из-за нарушения кодекса корпоративной этики.

08:00, 22 марта, 2019
Диана Ворончихина
125
0
#общество\n#Ижевск\n#Китай\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие

 

 

 


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