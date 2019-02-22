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Массовая проверка водителей на трезвость пройдет в Ижевске

09:00, 22 февраля, 2019
Анна Торхова
09:00, 22 февраля, 2019
Анна Торхова
263
0
#ГИБДД\n#Ижевск\n#алкоголь\n#полиция\n#Удмуртия\n#ДПС
263
0

Мероприятие состоится 22 февраля.

Ижевск. Удмуртия. На дорогах Ижевска пройдет массовая проверка водителей на алкоголь. Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу, мероприятие намечено на пятницу, 22 февраля.

Рейд направлен на предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением автомобилем в нетрезвом виде.

Водителей просят отнестись с пониманием к подобному мероприятию.

Также в ГИБДД напоминают, если вы стали очевидцем управления автомобилем пьяным водителем, сообщите об этом факте по телефону: 112, 02 (с мобильных - 102) или в дежурную часть Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике 415-700, 415-701.

09:00, 22 февраля, 2019
Анна Торхова
263
0
#ГИБДД\n#Ижевск\n#алкоголь\n#полиция\n#Удмуртия\n#ДПС

 

 

 


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