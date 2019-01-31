Около 600 млн рублей планируют потратить на празднование юбилея Калашникова в Удмуртии

Региональное правительство предполагает привлечь более 400 млн рублей федеральных средств, из республиканского бюджета выделят 200 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Порядка 600 млн рублей планируют потратить на празднование 100-летия оружейника Михаила Калашникова в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, власти региона предполагают привлечь более 400 млн рублей федеральных средств, республика выделит 200 млн рублей.

Сейчас в план включено 91 мероприятие. Центральным из них станет «День оружейника-2019», в рамках которого пройдут «Форум оружейников России», форум «Армия-2019», «Калашников Биатлон фест», выставка продуктов заводов оборонно-промышленного комплекса Удмуртии.

В 2019 году планируется начать работы по реконструкции главного корпуса оружейного завода. Напомним, что в июле 2018 года на башне завода Ижмаш произошел пожар. В результате обрушилась триумфальная колонна.

Также в текущем году состоится открытие социальных и спортивных объектов: Центральная площадь Ижевска и детский технопарк «Калашников».