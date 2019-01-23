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Акция «Дарите книги с любовью» пройдет в Ижевске

09:00, 23 января, 2019
Диана Ворончихина
09:00, 23 января, 2019
Диана Ворончихина
82
0
#общество\n#Ижевск\n#акция\n#книги\n#Удмуртия\n#новости\n#благотворительность
Фото: pixabay.com
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Библиотеки города будут принимать книги для соцучреждений.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск примет участие в общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Цель мероприятия – вдохновить людей дарить друг другу хорошие книги и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности.

Чтобы стать участником акции нужно принести детские книги в любую библиотеку, по желанию вложить в книгу закладку с добрыми пожеланиями или любимой литературной цитатой. Все собранные книги будут переданы 14 февраля в международный день книгодарения в социальные учреждения (интернаты, детские дома).

Отметим, что акция «Дарите книги с любовью» пройдет в России уже в третий раз. В 2018 году ее поддержали около 2 тыс. библиотек более чем в 60 регионах нашей страны. Были собраны и переданы в различные организации около 40 тыс. книг.

09:00, 23 января, 2019
Диана Ворончихина
82
0
#общество\n#Ижевск\n#акция\n#книги\n#Удмуртия\n#новости\n#благотворительность

 

 

 


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