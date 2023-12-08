Восстанавливаемый Благовещенский собор в Воткинске получил в дар климатическую технику

Воткинск. Удмуртия. Воткинскому Благовещенскому собору передана в дар климатическая техника от торгово-производственного холдинга «Русклимат». Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

«Русклимат» передал восстанавливаемому собору 45 единиц техники собственного производства на общую сумму почти в 1 млн рублей: сплит-системы, тепловые завесы, водонагреватели, тепловые пушки и конвекторы. Таково было личное распоряжение председателя Совета директоров Михаила Тимошенко.

Благовещенский собор известен тем, что в 1840 году в его стенах крестили будущего композитора Пётр Ильич Чайковский. В советские годы храм был закрыт и перестроен в дом культуры. В настоящий момент идут работы по восстановлению объекта культа.

Открытие возрождённого храма намечено на 2024 год. На торжественное освещение может быть приглашён Предстоятель Русской Православной Церкви — Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Хочу поблагодарить руководство ТПХ «Русклимат» и лично Михаила Валерьевича Тимошенко за благотворительную помощь в восстановлении этой большой святыни — Благовещенского собора. Огромное спасибо руководству компании за то, что предоставили нам все, что необходимо в данный момент», — заявил настоятель собора, протоиерей Алексей Белоногов.

Отметим, что в июле 2023 года «Русклимат» передал в дар музею-усадьбе Петра Чайковского в Воткинске 18 наименований климатической техники собственного производства: рециркуляторы-обеззараживатели, увлажнители, конвекторы, водонагреватели и тепловые завесы. Оборудование разместили в пяти зданиях музея-усадьбы. Оно позволяет создавать оптимальный температурно-влажностный режим.

Напомним, художники закончили роспись основного купола Благовещенского собора.