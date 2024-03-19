Более 8 тонн продуктов собрали для нуждающихся горожан в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска помогли собрать более 8,3 тонны продуктов для нуждающихся горожан. Об этом сообщает в соцсетях банк еды «Русь».

Сообщается, что 16 марта в магазинах города проходил благотворительный проект «Корзина доброты». Из собранного количества пожертвованных продуктов питания удалось сформировать 1 423 набора. В составе — крупы, консервы, печенье, чай и другие нескоропортящиеся товары. Отмечается, что половина из этого объёма — торговой сети.

Волонтёры банка еды «Русь» принимали продукты, а затем отвозили их на склад, где продовольствие было распределено по наборам. Развозить наборы по благополучателям начали уже в воскресенье, 17 марта.

По завершении продуктовую помощь получат более 3 600 людей, из которых 1 912 — это дети.