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Более 8 тонн продуктов собрали для нуждающихся горожан в Ижевске

16:40, 19 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Более 8 тонн продуктов собрали для нуждающихся горожан в Ижевске
16:40, 19 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Ижевск\n#продукты питания\n#благотворительность
Фото: vk.com/foodbankrus
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Этого хватит, чтобы помочь 3 600 жителям.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска помогли собрать более 8,3 тонны продуктов для нуждающихся горожан. Об этом сообщает в соцсетях банк еды «Русь».

Сообщается, что 16 марта в магазинах города проходил благотворительный проект «Корзина доброты». Из собранного количества пожертвованных продуктов питания удалось сформировать 1 423 набора. В составе — крупы, консервы, печенье, чай и другие нескоропортящиеся товары. Отмечается, что половина из этого объёма — торговой сети.

Волонтёры банка еды «Русь» принимали продукты, а затем отвозили их на склад, где продовольствие было распределено по наборам. Развозить наборы по благополучателям начали уже в воскресенье, 17 марта.

По завершении продуктовую помощь получат более 3 600 людей, из которых 1 912 — это дети.

16:40, 19 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
111
0
#Ижевск\n#продукты питания\n#благотворительность