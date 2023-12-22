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Прожившего четверть века в лесу россиянина убедили показаться врачам

13:06, 22 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Прожившего четверть века в лесу россиянина убедили показаться врачам
13:06, 22 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
114
0
#Бурятия\n#лес\n#благотворительность\n#врачи\n#добровольцы\n#больница\n#инвалиды
Фото: vk.com/public211333942
114
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Мужчине оформили полис ОМС и снабдили теплыми вещами.

Тарбагатай. Бурятия. Отшельника без кистей рук, живущего в лесной землянке, передали медикам в Тарбагатайском районе Бурятии. Мужчина ведет уединенный образ жизни уже 25 лет, пишет Лента.ру.

Как сообщили в соцсети волонтеры движения «Рожденные помогать», уговорить мужчину по имени Леонид посетить больницу было непросто. Но сделать это пришлось, поскольку отшельник нуждался в медпомощи, к тому же ему пригодилась бы пенсия по инвалидности.

Для жителя землянки в лесу волонтеры собрали зимние вещи и продукты, также удалось оформить для него полис ОМС.

13:06, 22 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
114
0
#Бурятия\n#лес\n#благотворительность\n#врачи\n#добровольцы\n#больница\n#инвалиды