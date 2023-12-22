Прожившего четверть века в лесу россиянина убедили показаться врачам

Тарбагатай. Бурятия. Отшельника без кистей рук, живущего в лесной землянке, передали медикам в Тарбагатайском районе Бурятии. Мужчина ведет уединенный образ жизни уже 25 лет, пишет Лента.ру.

Как сообщили в соцсети волонтеры движения «Рожденные помогать», уговорить мужчину по имени Леонид посетить больницу было непросто. Но сделать это пришлось, поскольку отшельник нуждался в медпомощи, к тому же ему пригодилась бы пенсия по инвалидности.

Для жителя землянки в лесу волонтеры собрали зимние вещи и продукты, также удалось оформить для него полис ОМС.