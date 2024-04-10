Ижевск. Удмуртия. Благотворительная акция «Красная гвоздика» стартовала в Удмуртии. Как сообщает Агентство по молодёжной политике республики, она пройдёт с 10 апреля по 22 июня.

Приобретение значков — не только способ сказать «спасибо», но и реальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны. В прошлом году к акции присоединились 76 российских регионов, усилиями волонтёров удалось собрать почти 20 млн рублей. Всего в рамках акции благодаря усилию всех партнёров было распространено почти 2 млн значков и собрано более 55 млн рублей на помощь ветеранам.

Вырученные деньги были направлены на оплату операций и курсов реабилитации, покупку современных слуховых аппаратов, электрических колясок, медицинских кроватей и лекарств.

В Удмуртии в распространении значков примут участие активисты волонтёрского движения «Волонтёры Победы» и федеральной программы «Молоды Душой». С 10 апреля их можно будет встретить на центральных улицах городов, в парках, скверах и на городских праздниках. Волонтёров легко узнать по специальной форме: они одеты в фирменную одежду с символом «Красной гвоздики» и логотипом волонтёрской организации, а в руках держат яркие боксы для пожертвований. Сделать пожертвование можно любым удобным способом: наличными или переводом по специальному QR-коду. Также приобрести значки можно на популярных маркетплейсах и в магазинах партнёров акции.