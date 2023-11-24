Благотворительная акция «Белый цветок» вновь стартовала в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Благотворительная акция «Белый цветок» (0+) вновь стартовала в Удмуртии. Об этом в соцсетях рассказал глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

«"Белый цветок" снова объединяет и помогает — мы возродили эту традицию четыре года назад. Сегодня акция стартует по всей Удмуртии, объединяя многих в делах милосердия», — написал градоначальник.

Чтобы присоединиться к акции достаточно:

- изготовить своими руками белый цветок в любой технике и 6-7 декабря передать его в районные Центры детского творчества Ижевска;

- приобрести поделки 9-10 декабря и 16-17 декабря в крупных торговых центрах города;

- сделать пожертвование на сайте акции.

Дмитрий Чистяков отметил, что «Белый цветок» помогает тем, кто в этом нуждается больше всего — детям с тяжёлыми заболеваниями. В этом году также помощь окажут детям из семей участников спецоперации.

Напомним, свою историю акция берёт в царской России. Идея проведения благотворительных акций, за участие в которых жертвователям дарят небольшие букетики цветов, принадлежит Европейской Лиге борьбы с чахоткой при Красном Кресте. В 1910 году по инициативе императора Николая II такая Лига была создана и в России, а уже 20 апреля 1911 года в Санкт-Петербурге состоялся первый день «Белого Цветка». С самого начала дни «Белого Цветка» проходили при поддержке и активном участии царской семьи. Императрица, цесаревич и великие княжны заблаговременно готовили для него поделки, которые позже сами продавали на благотворительном базаре.