Трехэтажный дом для бродячих кошек построили в Крыму

Ялта. Крым. У бездомных кошек Алупки (пригород Ялты) появился приют, где они могут укрыться от непогоды и пообедать. 1 марта, в Международный день кошек, там открыли трехэтажный дом для пушистых бродяг, написала в своем Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко.

С просьбой обустроить подобное укрытие для животных обратились в местные органы власти жители Алупки. В итоге на помощь хвостатым пришли представители центра «Переправа». Они соорудили трехэтажный домик с шестью «комнатами». Руководитель центра Юрий Шуринов заявил, что совместно с единомышленниками может изготовить не один такой «Кошкин дом».

Янина Павленко призвала ялтинцев помочь в реализации проекта, а также содержать подобные объекты и прилегающую к ним территорию в чистоте.