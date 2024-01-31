Наследница основателя BASF решила раздать свое богатство 50 случайно выбранным австрийцам

Вена. Австрия. 50 случайно выбранных граждан Австрии получат по 500 тыс. евро от миллионерши, намеренной восстановить социальную справедливость. Пожертвовать свое состояние на благотворительность планирует наследница основателя химического концерна BASF, пишет Лента.ру со ссылкой на Guardian.

По данным британского издания, одним из предков 31-летней австрийки Марлен Энгельхорн был Фридрих Энгельхорн — основатель крупнейшей в мире химической компании BASF. Бабушка оставила в наследство молодой женщине 25 млн евро (2,4 млрд рублей).

Марлен увлечена идеей поделиться своими капиталами с небогатыми согражданами. Она заявила, что несправедливо, что в ее стране миллионеры почти не платят налогов, а простые люди отдают государству значительную часть своих скромных заработков. В связи с этим богатая наследница решила облагодетельствовать 50 соотечественников. Каждому из них достанется по 500 тыс. евро (48 млн рублей). Предполагается, что эти люди будут отражать социально-демографический срез населения Австрии. На решение вопроса, кому раздать 25 млн евро, совету отведено 6 недель. Кстати, его набрали тоже из случайных людей по итогам рассылки 10 тыс. писем: участвовать в распределении согласились несколько сотен добровольцев.

При этом наследница выдвинула ряд ограничений: деньги не должны достаться лицам или организациям, нарушающим законодательство, или ведущим аморальную и негуманную деятельность. Также богатство семьи Энгельхорн нельзя перевести политическим партиям и коммерческим компаниям. Из списка получателей будут исключены родственники или знакомые участников совета по распределению денег. Если же они не определятся с выбором за указанный срок, акция будет отменена.