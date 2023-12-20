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Для тяжелобольных детей в рамках акции «Белый цветок» в Ижевске собрали более 630 тысяч рублей

09:40, 20 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Для тяжелобольных детей в рамках акции «Белый цветок» в Ижевске собрали более 630 тысяч рублей
09:40, 20 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
353
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благотворительность
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
353
0

На продажу изготовили больше 10 тыс. поделок.

Ижевск. Удмуртия. Во время акции «Белый цветок» (0+) в Ижевске собрали более 630 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Акцию провели в четвертый раз — в этом году с 22 ноября по 19 декабря. Каждый желающий мог изготовить белые цветы и передать их в пункты приема. 

Всего в мероприятии поучаствовали 243 учреждения Ижевска — школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, подростковые клубы, школы искусств, а также УФСИН и Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Удмуртии. 

Вместе участники смастерили более 10 тыс. поделок: броши, заколки, шкатулки, новогодние игрушки, картины, мыло, календари, блокноты. Все это можно было купить в торговых центрах Ижевска — собранные деньги направят на лечение тяжелобольных детей.

«Каждый белый цветок делает нас милосерднее и добрее. Спасибо всем участникам и волонтерам за их работу», — прокомментировал митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин. 

09:40, 20 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
353
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благотворительность