Для тяжелобольных детей в рамках акции «Белый цветок» в Ижевске собрали более 630 тысяч рублей

Ижевск. Удмуртия. Во время акции «Белый цветок» (0+) в Ижевске собрали более 630 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Акцию провели в четвертый раз — в этом году с 22 ноября по 19 декабря. Каждый желающий мог изготовить белые цветы и передать их в пункты приема.

Всего в мероприятии поучаствовали 243 учреждения Ижевска — школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, подростковые клубы, школы искусств, а также УФСИН и Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Удмуртии.

Вместе участники смастерили более 10 тыс. поделок: броши, заколки, шкатулки, новогодние игрушки, картины, мыло, календари, блокноты. Все это можно было купить в торговых центрах Ижевска — собранные деньги направят на лечение тяжелобольных детей.

«Каждый белый цветок делает нас милосерднее и добрее. Спасибо всем участникам и волонтерам за их работу», — прокомментировал митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.