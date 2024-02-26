Ижевск. Удмуртия. Около 150 участников собрал патриотический пробег «ZA НАШИХ» в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По аллеям парка имени С. М. Кирова бегуны пробежали три детских и взрослых дистанции — 600 м, 3 км и 10 км. Для болельщиков и гостей парка провели различные спортивные игры и зимние забавы, на сцене выступили творческие коллективы. Самых быстрых бегунов наградили призами.

Отмечается, что такая акция в Ижевске проходит второй раз. Все собранные средства направляются на оказание помощи бойцам СВО.