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Около 150 участников собрал патриотический пробег «ZA НАШИХ» в Ижевске

10:00, 26 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Около 150 участников собрал патриотический пробег «ZA НАШИХ» в Ижевске
10:00, 26 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
394
0
#Ижевск\n#патриотизм\n#забег\n#благотворительность\n#СВО
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
394
0

Все собранные средства направляются на оказание помощи бойцам СВО.

Ижевск. Удмуртия. Около 150 участников собрал патриотический пробег «ZA НАШИХ» в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По аллеям парка имени С. М. Кирова бегуны пробежали три детских и взрослых дистанции — 600 м, 3 км и 10 км. Для болельщиков и гостей парка провели различные спортивные игры и зимние забавы, на сцене выступили творческие коллективы. Самых быстрых бегунов наградили призами.

Отмечается, что такая акция в Ижевске проходит второй раз. Все собранные средства направляются на оказание помощи бойцам СВО.

10:00, 26 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
394
0
#Ижевск\n#патриотизм\n#забег\n#благотворительность\n#СВО