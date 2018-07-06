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Глава Удмуртии назвал ситуацию с состоянием социальной инфраструктуры критичной

14:26, 06 июля, 2018
Георгий Поветкин
14:26, 06 июля, 2018
Георгий Поветкин
586
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы\n#деньги\n#финансы и деньги\n#ремонт
Фото: ИА "Сусанин"
586
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По его словам, на ремонт, в том числе капитальный, нужны огромные средства, которых сейчас в республиканской казне нет.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов назвал ситуацию с состоянием социальной инфраструктуры в регионе критичной. По его словам, на ремонт, в том числе капитальный, нужны огромные средства, которых на данный момент в республиканской казне нет.

«Мы занимаемся инвентаризацией уже три-четыре месяца, ситуация критичная. Объектов, которые требуют срочного ремонта в том или ином объеме, несколько десятков на миллиарды рублей. Мы выделили по районам республики сейчас 18 объектов, которые не подлежат никакому обсуждению, и нужно находить на них средства», - рассказал журналистам после визита в Дворец пионеров и один из детских садов Ижевска руководитель региона Александр Бречалов.

По его словам, в детских садах и школах ремонта требуют крыши, окна, фундамент, электрические системы, системы водоснабжения. Одной из причин скопившихся проблем Бречалов назвал «любовь к текущему ремонту».

«Проблема в таком объеме, потому что […] была любовь к текущему ремонту. Нет денег: сколько есть мы залатаем какие-то кусочки крыш, а в следующем году другой кусочек будем латать. Подход был такой, я никому претензию не адресую», - сказал глава региона.

Он также отметил, что перед министром строительства Удмуртии Иваном Ястребом и вице-премьером правительства Анастасией Муталенко поставлена задача привлечения внебюджетных средств для решения первостепенных проблем. «Я сам лично занимаюсь привлечением внебюджетных средств. Не скрою, я благодарю тех предпринимателей, которые сами отзываются. Но сначала мы им помогаем», - сказал Бречалов.

Глава также отметил, что одним из способов привлечения денег может быть финансовый инструмент кредитования через подведомственные учреждения. «На бюджет республики мы кредит брать не будем ни в коем случае. {…} Так или иначе, эту задачу должны в максимально кратчайшие сроки решить: часть в этом году, часть в следующем», - уточнил Александр Бречалов.

14:26, 06 июля, 2018
Георгий Поветкин
586
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы\n#деньги\n#финансы и деньги\n#ремонт

 

 

 


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