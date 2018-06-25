Вандал на Восточном поселке в Ижевске, врезавшаяся в причал лодка в Перми и запрет селфи на пляжах Гоа: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.
Ижевск. Удмуртия. Доброе утро понедельника, Удмуртия. Последняя неделя июня обещает быть жаркой. Сегодня столбики термометров поднимутся до +33 градусов по Цельсию. Поэтому утренний кофе рекомендуем пить со льдом. А приправить его можно обзором новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.
Вандал:
Жители Ижевска в социальных сетях опубликовали видео акта вандализма на Восточном поселке. На кадрах видно, что неизвестный мужчина бесчинствует у одного из многоквартирных жилых домов.
«Просто шел мимо дома, переворачивал вазоны и мусорные ведра», - подписал автор поста Андрей Соловьев.
Видео опубликовано в группе ИГГС в соцсети Вконтакте.
Перевертыш:
Фура опрокинулась на трассе в Удмуртии. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, авария произошла вечером накануне, 24 июня, недалеко от Малой Пурги.
Подробности ДТП в настоящее время выясняются.
Столкновение с причалом:
В Перми моторная лодка врезалась в причал на реке Каме. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России.
Авария произошла днем в воскресенье.
«По предварительной информации двое мужчин передвигались на моторной лодке «Казанка-М» в акватории реки Кама. В один момент ввиду неисправности двигателя лодка потеряла управляемость и начала двигаться в сторону берега. Мужчины выпрыгнули из лодки во время движения», - отмечают следователи.
Добраться до берега удалось только одному из мужчин, второй утонул. Лодка же врезалась в причал. Следователи разбираются в причинах произошедшего.
Штраф за селфи:
В 24 зонах на пляжах Гоа поставят знаки, запрещающие делать селфи. Как пишет Life, красные флаги и предупреждающие надписи появятся там, где запрещено купаться.
На запрещающих знаках будет размещена надпись «Селфи запрещено» и инструкция о том, как вести себя в зоне отдыха и куда звонить в случае экстренной ситуации.
Ранее за селфи начали штрафовать власти Гавайев. Однако это мера касается только фотографий с раскалённой лавой.
Бластер за полмиллиона:
На аукционе в Лас-Вегасе продан бластер, использовавшийся исполнителем роли Хана Соло Харрисоном Фордом на съемках «Звездных войн». Покупатель выложил за артефакт 550 тыс. долларов, пишет Взгляд.
Бластер EC-17 вымышленной оружейной компании BlasTech Industries используют имперские штурмовики-разведчики. Он сделан на заказ для фильма «Возвращение джедая». Дизайн пистолета из дерева, покрашенного в черный цвет, был создан художником Джеймсом Шоппе и одобрен лично режиссером Джорджем Лукасом.
Вместе с «оружием» была продана копия фильма и оригинальные документы о съемках некоторых сцен.