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Вандал на Восточном поселке в Ижевске, врезавшаяся в причал лодка в Перми и запрет селфи на пляжах Гоа: что произошло минувшей ночью

08:00, 25 июня, 2018
Ксения Чернова
08:00, 25 июня, 2018
Ксения Чернова
1008
0
#отдых\n#авто\n#Ижевск\n#вандализм\n#Малая Пурга\n#видео\n#кино\n#Пермь\n#Удмуртия\n#аукцион\n#Селфи\n#происшествие\n#Картина дня
Фото: Flickr
1008
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро понедельника, Удмуртия. Последняя неделя июня обещает быть жаркой. Сегодня столбики термометров поднимутся до +33 градусов по Цельсию. Поэтому утренний кофе рекомендуем пить со льдом. А приправить его можно обзором новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Вандал:

Жители Ижевска в социальных сетях опубликовали видео акта вандализма на Восточном поселке. На кадрах видно, что неизвестный мужчина бесчинствует у одного из многоквартирных жилых домов.

«Просто шел мимо дома, переворачивал вазоны и мусорные ведра», - подписал автор поста Андрей Соловьев.

Видео опубликовано в группе ИГГС в соцсети Вконтакте.

 

 

 

 

Перевертыш:

Фура опрокинулась на трассе в Удмуртии. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, авария произошла вечером накануне, 24 июня, недалеко от Малой Пурги.

Подробности ДТП в настоящее время выясняются.

Столкновение с причалом:

В Перми моторная лодка врезалась в причал на реке Каме. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России.

Авария произошла днем в воскресенье.

«По предварительной информации двое мужчин передвигались на моторной лодке «Казанка-М» в акватории реки Кама. В один момент ввиду неисправности двигателя лодка потеряла управляемость и начала двигаться в сторону берега. Мужчины выпрыгнули из лодки во время движения», - отмечают следователи.

Добраться до берега удалось только одному из мужчин, второй утонул. Лодка же врезалась в причал. Следователи разбираются в причинах произошедшего.

Штраф за селфи:

В 24 зонах на пляжах Гоа поставят знаки, запрещающие делать селфи. Как пишет Life, красные флаги и предупреждающие надписи появятся там, где запрещено купаться.

На запрещающих знаках будет размещена надпись «Селфи запрещено» и инструкция о том, как вести себя в зоне отдыха и куда звонить в случае экстренной ситуации.

Ранее за селфи начали штрафовать власти Гавайев. Однако это мера касается только фотографий с раскалённой лавой.

Бластер за полмиллиона:

На аукционе в Лас-Вегасе продан бластер, использовавшийся исполнителем роли Хана Соло Харрисоном Фордом на съемках «Звездных войн». Покупатель выложил за артефакт 550 тыс. долларов, пишет Взгляд.

Бластер EC-17 вымышленной оружейной компании BlasTech Industries используют имперские штурмовики-разведчики. Он сделан на заказ для фильма «Возвращение джедая». Дизайн пистолета из дерева, покрашенного в черный цвет, был создан художником Джеймсом Шоппе и одобрен лично режиссером Джорджем Лукасом.

Вместе с «оружием» была продана копия фильма и оригинальные документы о съемках некоторых сцен.

08:00, 25 июня, 2018
Ксения Чернова
1008
0
#отдых\n#авто\n#Ижевск\n#вандализм\n#Малая Пурга\n#видео\n#кино\n#Пермь\n#Удмуртия\n#аукцион\n#Селфи\n#происшествие\n#Картина дня

 

 

 


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